12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olan İstiklâl Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü. Aynı zamanda, bu eşsiz eserin mimarı milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'u anma günü. Ünlü isimler de sosyal medya platformları aracılığıyla yaptıkları paylaşımlarla, milli marşımıza olan derin bağlılıklarını ve Mehmet Âkif Ersoy'a duydukları minneti ifade ettiler.

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REKLAM İbrahim Tatlıses: 12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u anma günü kutlu olsun. Bağımsızlığımızın simgesi olan bu eşsiz marşın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'u saygıyla ve minnetle anıyorum.

Rüştü Onur Atilla

Demet Akalın