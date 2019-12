Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Beyoğlu, sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin kalbi kuşkusuz… Beyoğlu’ndaki herhangi bir değişiklik, bir yenilik, herkesi, tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Malum, şimdi yılbaşı üstü. Acaba Taksim Meydanı’nda, İstiklal Caddesi’nde neler olacak? Beyoğlu, yeni yıla nasıl girecek? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la Taksim Meydanı-İstiklal turu yaptık. Sadece İstiklal Caddesi’yle, meydanla ilgili konuşmadık elbet. AKM’den cami inşaatına, Okmeydanı’ndan Dolapdere’ye, Galataport’tan Tersane İstanbul’a, Arapça tabelalardan masa sandalye olayına kadar Beyoğlu’nun her aksını, her meselesini konuştuk. Ben sordum, hatta bazen eleştirdim, başkan Yıldız da samimiyetle yanıtladı…

Dedim ya Beyoğlu’na dair her şeyi konuştuk ama bugün İstiklal Caddesi’nden başlıyorum. Önümüzdeki günlerde Beyoğlu’na dair diğer gelişmeleri de paylaşacağım, başkan Yıldız’la yaptığımız uzun uzadıya söyleşinin tamamını aktaracağım. Ama şimdi İstiklal Caddesi…

İSTİKLAL CUMADAN İTİBAREN IŞIL IŞIL

Başkan Haydar Ali Yıldız’la yaptığımız İstiklal turunda sohbete yılbaşı hazırlıklarıyla başladık. Başkan Yıldız, yılbaşı için ışıklandırma yapılacağını, çalışmanın başladığını anlattı: “İstiklal Caddesi’ni rengarenk ışıklandıracağız. Sadece yılbaşı için değil ama denk getiriyoruz yılbaşına. Cıvıl cıvıl bir istiklal caddesi olacak. Çalışma başladı, Galatasaray Lisesi’ne kadar geldi. Perşembe akşamı tamamlanmış olacak” ‘Peki ya Taksim Meydanı ne olacak?’ Başkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre Taksim Meydanı’nın yılbaşı hazırlıklarını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak.

CUMA GÜNÜ SAKSIDA MANOLYA AĞAÇLARI YERLEŞTİRİLECEK

İstiklal’de yürürken tabi laf dönüp dolaşıp beton eleştirilerine, ağaçların sökülmesine geldi. Ve Başkan Yıldız, Cuma günü itibariyle İstiklal Caddesi’nin yeniden ağaçlandırılacağını söyledi. Ağaçlandırma derken saksı içinde manolya ağaçları yerleştirilecek yeniden İstiklal Caddesi’ne. Başkan Yıldız bu açıklamayı yapınca şu eleştirimi de paylaştım kendisiyle. “İstiklal’deki ağaçlar söküldü, sonra beton saksıda ağaç getirildi. Çok geçmeden onlar da kaldırıldı. O zaman ağaçlar niye kaldırıldı, şimdi niye yeniden saksıda ağaç getiriliyor?” Başkan Yıldız da şöyle yanıtladı beni: “Burada ağaçlar vardı. Zaman zaman kırıldı, güvenlik sorunu vardı. Ardından yerleştirilsin dendi. Sonra güvenlik meselesi gündeme geldi. Esnaftan da isteyen oldu istemeyen oldu. Bir tartışma oldu, sonra saksılar kaldırıldı. Ben de diyorum ki şöyle bir yeşillendirelim İstiklal’i. Geçen bir fotoğraf yayıldı, eski Beyoğlu görüntüsü, kar yağmış, kartpostal gibi bir fotoğraf, belki kar yağar yine öyle güzel bir manzara ortaya çıkar. Ağaçları aldık, manolya ağaçları yerleştirilecek. Ahşap saksılarda olacak. Tepkilere de bakacağız. Bakalım İstanbullu nasıl karşılayacak? Beğenilirse devam edeceğiz, artıracağız.”

İSTİKLAL’E LAVANTA VE YASEMİN KOKUSU SIKILACAK

Başkan Yıldız, İstiklal Caddesi’nin bundan böyle lavanta kokacağını, caddeye koku sıkılacağını da söyledi: “Geleneksel kıyafetli bir görevli, hani eskiden şerbetçiler yürürdü ya, yöresel bir kıyafetle, arada bir pompaya basarak lavanta, yasemin, gül kokusu yayılsın. Amacımız Beyoğlu’na gelen yerli-yabancı misafirlerimizin mutlu olmasını sağlamak.”

SOKAK MÜZİSYENLERİ İÇİN DURAKLAR

Malumunuz, İstiklal Caddesi’nde hemen her köşede sokak müzisyenlerini görmek mümkün. Başkan Yıldız’la yürürken de çok sayıda müzisyen gördük ve başkan Yıldız, artık İstiklal’deki sokak müzisyenlerine de düzen geleceğini, her isteyenin gitarını, kemanını alıp caddede çalamayacağını anlattı: “Sokak müzisyenlerine solfej şeklinde duraklar yapılacak. Bir durakta keman, bir durakta gitar, diğer durakta ney… Sokak müzisyenleri, her istedikleri yerde çalamayacak bundan böyle. Mimar Sinan, İTÜ ve Haliç Üniversitesi konservatuvarının hocalarından oluşacak bir jüri seçecek İstiklal’de çalacak sokak müzisyenlerini. Jüri karşısına çıkacaklar, lisanslarını alacaklar. Sahne sanatçısı performansı beklemiyoruz elbette ama notayı bilecek. Her isteyen gitarını alıp bir köşeye geçemeyecek. Metrodaki müzisyenler nasıl seçiliyorsa İstiklal’de de aynı uygulama yapılacak. Cuma günü duyurusunu yapıp ilana çıkacağız. Sokak müzisyenlerinin görüntülerini aldık, kendileriyle görüşmeler yaptık. Belirli bir desibel düzeyinde olacak her şey. Bu başıboşluğu disipline edeceğiz.”