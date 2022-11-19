İstiklal faillerini sınırdan geçiren 2 kişi yakalandı

DHA

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti. Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.