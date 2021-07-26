İstiklal Caddesi'nde turistlere gaspçı şoku!

Hırsızlık olayı, İstiklal Caddesi'nde perşembe akşamı meydana geldi. Restorana gelen turist aile sipariş vererek, yemeklerini yemeye başladı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada buraya gelen, yabancı uyruklu 3 kadın, oturan müşterilerden birisinin sandalyeye çantasını bıraktığını görünce duraksadı.

Geri dönen kadınlardan ikisi perdeleme yaparken, diğeri sandalyeye asılı çantayı alıp uzaklaştı. İçinde yüklü miktarda döviz ve pasaportların bulunduğu çantayı çalan kadınların yakalanabilmesi için güvenlik kamerası kaydı polise teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.