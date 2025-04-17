Kilo verme süreci tahmin ettiğimizden daha çok sabır ve özen isteyen bir süreç. Eğer daha fazla kilolarınız olduğunu düşünüp bir diyet uygulamaya karar vermişseniz bilirsiniz ki bu süreçte en çok zorlanılan şeylerden biri de sağlıklı yemeklerin abur cubur ve fast-food yemekler kadar lezzetli olmamasıdır. Evet, dürüst olalım; ızgara tavuğa eşlik eden haşlanmış sebzeler hiçbir zaman baharatlı bir patates kızartması gibi lezzetli olmayacak!

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Daha sağlıklı bir hayat yaşamak ve fazla kilolardan kurtulabilmek için yapılması gereken asıl şey kısıtlayıcı diyetlerden ziyade sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı edinebilmek. Dünyanın dört bir yanında kısıtlayıcı diyetler popülerliğini kaybediyor ve uzmanlar ısrarla dengeli beslenmenin altını çiziyor. Evet, yaşamın bütününe yayılmış bir dengeli beslenme hayat kurtarıcı olabilir. Ancak gerçekten fazla kilosu olan ve hayatında daha önce hiç sağlıklı beslenmeyi denemeyenler için bu değişiklik bile "sıkı bir diyet programı" gibi görünecektir.

REKLAM Kısıtlayıcı bir diyet uygulamasak bile kilo vermek için yapılması gereken temel şey vücudumuzun harcadığı kaloriden daha düşük bir kalori almak yani kalori açığı oluşturabilmektir. Bu, kilo vermenin olmazsa olmazı. Yani son derece sağlıklı besinler tüketseniz bile eğer sağlıklı besinlerin ölçüsüne dikkat etmiyorsanız ve kalori açığı veremiyorsanız, zararlı hiçbir şey tüketmeseniz bile kilo veremezsiniz. Diyetisyenlerin kişiye özel diyet listesi hazırlaması gerektiğini savunanlar işte tam olarak bu yüzden savunuyor. Herkesin kalori açığı vermek için ihtiyacı olan oran aynı olamaz. Bu oranı yaşımız, cinsiyetimiz, hareket seviyemiz ve daha pek çok şey değiştirir. Peki, bir diyetisyenle görüştünüz ve listeniz hazırlandı. Ancak listenize birebir uysanız bile kilo veremediğiniz fark ettiniz diyelim. Bunun nedeninin ne olabileceğini hiç düşündünüz mü? REKLAM Diyetteyken yapılan bazı hatalar farkında olmadan kilo vermemizi durduracak büyük sonuçlara neden olabiliyor. Çoğu zaman yaptığımız şeyin farkında bile olmuyoruz ancak diyet hataları bu süreçlerde bilmediğimiz için bizi yıpratan başlıca şeyler olarak hayatımıza giriyor... Yeterince hareket etmemek, yeterince su tüketmemek ya da listemizden daha az yemek sık yapılan diyet hatalarından kabul ediliyor. Ancak bir diyet hatası var ki... Bunu çoğumuz fark etmeden yapıyor ve harfiyen uyduğumuz listemizdeki kalori oranını tahmin ettiğimizden çok daha fazla yükseltip kalori açığı vermemizi engelliyoruz!

Nasıl mı? Yemeklerimizi tatlandırsın diye başvurduğumuz o "Çok az koydum, azıcık yedim, bir kaşıktan ne olacak ki" cümleleriyle kendimizi savunmaya başladığımız soslar! Evet, salata sosları ya da dip soslar diyetlerimizin gizli provokatörü Bunu daha önce hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Belki akşam yemeğinde ızgara tavuğunuzun yanına sıktığınız "birazcık" hardal sizin o yemekten daha çok keyif almanızı sağladı. Salatanıza koyduğunuz pesto sos, yeşilliklerinizi birden lezzet şölenine çevirdi. Ama kötü haber, bu masum görünen küçük hamleler kalori miktarınızı artırdı ve o gün kalori açığı vermenizi engelledi... REKLAM Bunu basit bir şeymiş gibi düşünmeyin. 1 kilo verebilmek için 7000 kalori açık vermek gerekir. Yani her gün 500 kalori açık verirseniz bir haftada yarım kilo vermiş olabiliyorsunuz! Diyet listeniz günlük 500 kalori açık vermeyi hedefleyerek oluşturulduysa sizin yemeklerinize farkında olmadan ya da "bundan bir şey olmaz" diyerek eklediğiniz o sosyal, günlük kalori açığı vermenizi engelledi. Ve hafta başında tartıya çıktığınızda listenize uymuş olsanız bile kilo veremediğinizi fark ettiniz...

Ama eğer bu sosların kalorisini bilirseniz diyetinizi ona göre ayarlayabilir ya da kilo vermenizin zorlandığı dönemlerde nereden kısmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. İşte sık kullanılan salata soslarının ve dip sosların kalori oranları... 1 yemek kaşığı ketçap: 20 kalori1 yemek kaşığı mayonez:: 90 kalori1 yemek kaşığı ballı hardal: 50 kalori1 yemek kaşığı barbekü sos: 35 kalori1 yemek kaşığı ranch sos: 70 kalori1 yemek kaşığı acı sos: 5 kalori1 yemek kaşığı pesto sos: 80 kalori1 yemek kaşığı hardal: 20 kalori1 yemek kaşığı sezar salata sosu: 25 kalori1 yemek kaşığı teriyaki sos: 5 kalori 1 yemek kaşığı soya sosu: 6 kalori 1 yemek kaşığı buffalo sos: 45 kalori 1 yemek kaşığı balzemik sirke: 9 kalori 1 yemek kaşığı beşamel sos: 25 kalori