Ünlü model Kendall Jenner, "Beni tanıyan herkes gerçekten kötü tripofobim olduğunu biliyor. Tripofobikler garip desenlerdeki küçük deliklerden korkuyor. Beni rahatsız edebilecek şeyler krep, petek veya lotus kafaları... Kulağa saçma geliyor ama pek çok insanda gerçekten var. Küçük deliklere bile bakamıyorum, bu bana en kötü kaygıyı yaşatıyor. Orada ne olduğunu kim bilebilir ki..." dedi.