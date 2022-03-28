Dünya, 5G’nin ardından metaverse, Web 3 gibi internetin yeni formlarına hazırlanırken, 85 milyonluk nüfusa sahip olan Türkiye’de sabit internette 100 Mbps’yi geçebilenlerin sayısı 50 bini ancak buldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2021 yılı 4. çeyrek sonuçları, Türkiye’deki sabit internet abonelerini ortalama hızlarındaki güncel tabloyu göster önüne serdi.

Buna göre 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 32’si 10-16 Mbps, yüzde 24’ü ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri kullanıyor. 2 Mbps hızdan düşük hız paketlerine abone olanların oranı yüzde 0.1 iken, 24-35 Mbps arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise yüzde 18 olarak gerçekleşti.

100 MBPS'Yİ VE ÜSTÜ SADECE YÜZDE 0.3!

50 -100 Mbps arası hızdaki paketlere abone olanların oranı yüzde 7.7 olurken; 100 Mbps ve üstü hızlardaki internet paketlerini kullananların oranı ise sadece yüzde 0.3 olarak kayıtlara geçti. Buna göre BTK rakamlarına göre Türkiye’de 50 Mbps ve üstü paketleri kullanan internet abonelerinin toplam internet aboneleri içindeki payı ise yüzde 8’de kaldı.

BTK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 16-17 milyon arasında sabit genişbant internet abonesi olduğu dikkate alındığında ülke genelindeki 100 Mbps ve üstü hızlardaki abonelerin toplam sayısının ise 50 bini zor bulduğu ortaya çıkıyor.

Bu hızların tüketiciler tarafından gerçekten deneyimlenen hızlar değil, teorik olarak abonelik paketleri kapsamında ulaşabilecekleri maksimum hızlar olduğunun da altını çizmekte fayda var.

HANGİ PAKETTE KAÇ ABONE VAR?

Hız Toplama Oranı Abone Sayısı 2 Mbps ve altı Yüzde 0.1 16800 2 - 4 Mbps Yüzde 1.5 252000 4 - 10 Mbps Yüzde 8 1344000 10 - 16 Mbps Yüzde 31.8 5342400 16 - 24 Mbps Yüzde 24.1 4048800 24 - 35 Mbps Yüzde 17.7 2973600 35 - 50 Mbps Yüzde 8.8 1478400 50 - 100 Mbps Yüzde 7.7 1293600 100 Mbps ve üstü Yüzde 0.3 50400

TÜRKİYE SABİTTE 102., MOBİLDE 58. SIRADA

Speedtest servisi ile sabit ve mobil genişbant ağlarında hız testleri yapan uluslararası kuruluş Ookla’nın Küresel Hız Endeksi’nin Şubat 2022 sonuçlarına göre ise sabit genişbant internette dünyanın ortalama veri indirme (download) hızı ise 60 Mbps’yi geçti.

BTK verileri ve Ookla’nın Küresel Hız Endeksi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ise Türkiye’deki sabit internet abonelerinin sadece yüzde 8’lik bir kesiminin dünya ortalamasını yakalayabildiği dikkat çekti.

ŞİLİ 200 MBPS'YE DAYANDI, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ookla verilerine göre Türkiye sabitte ortalama 27 Mbps’lik hızla dünya genelinde 180 ülke arasında 102. sırayı ancak alabildi. Mobil internette ise Türkiye ortalama 32 Mbps’lik hızla ölçüm yapılan 138 ülke arasında 58. sırada yer aldı.

Son bir yılda dünya internet hızı sıralamasında sabitte 100 ile 105. sıra arasında giden Türkiye, mobilde ise 48 ile 61. sıra arasında gidip geldi.

Son rakamlara bakıldığında mobil internete dünyanın en hızlı ülkesi 134 Mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri, sabit internette ise 198 Mbps ile Şili oldu.