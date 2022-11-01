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İşte Tom ve Jerry'deki o kadının yüzü! Bakın bu karakterin arkasında nasıl bir gizem yatıyor

Hepimizin severek izlediği Tom ve Jerry çizgi filminde hafızalara kazınan ilginç bir karakter daha var. Yüzünü asla göremediğimiz terlikli kadın! Bu karakterin yüzü bu zamana kadar sadece birkaç kez yayınlandı.

Giriş: 01.11.2022 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tom ve Jerry, tüm dünyada herkesin çok severek izlediği ve artık klasikleşmiş bir çizgi film. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı meraklar aynı kalıyor olsa gerek.

    Şimdi sizi biraz geriye götüreceğiz ve hep gizemini koruyan bir karakterden bahsedeceğiz. Çizgi filmdeki bu karakteri hatırladığınızı varsayıyoruz. Hatırlamayanlar için kısaca bir özet geçelim;

  • Tom ve Jerry'nin yaşadığı evde kalan bu karakter, özellikle Tom yaramazlık yaptığı zamanlarda ortaya çıkıyordu; Tom'a kızıyor bazen ceza veriyor hatta bazen de evden dışarı atıyordu ancak ne var ki bu karakterin yüzünü hiç göremedik. Peki, neden?

  • Öncelikle bu gizemli karakteri tanıyalım. "Mammy with two shoes" isimli kadın orta yaşlı, Afrikalı Amerikalı bir kadın. Çizgi filmde evin sahibi mi yoksa bir hizmetçi mi olduğunu bilemiyoruz, bu daima bir sır olarak kalacak gibi gözüküyor.

  • Tom ve Jerry'de yer aldığı bölümlerde kendisinin yüzünü hiç göremedik. Sadece terlikleri ve elini beline koyduğu sinirli hareketlerini biliyoruz. Bu karakterin tamamen gözüktüğü ilk şov Saturday Evening Puss olmuştur ki zaten bu fotoğraf da oradan.

  • Karakter, Part Time Pal (1947), A Mouse in the House (1947) ve Mouse Cleaning (1948) bölümlerinde de kısmen görülmüştü.

     

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