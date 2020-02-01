"Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten. Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi" şeklinde konuştu.