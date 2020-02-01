01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Hava Yolları'nda eğitimdekiler de dahil 2 bin 617'si kaptan, 2 bin 357'si ise ikinci pilotlardan oluşan toplam 4 bin 974 pilot bulunuyor. Bu pilotların içinde eğitim görenler de dahil 39'u kaptan olmak üzere toplam 211 de kadın pilot yer alıyor. Kadın pilot sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Türk Hava Yolları'nda en genç kaptan pilot da bir kadın pilot oldu.
THY'de 8 yıldır uçan Selin Sevimli, 29 yaşında kaptan pilot olmasıyla bayrak taşıyıcı şirketin en genç kaptanı oldu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi olduktan sonra 2008 yılında Anadolu Üniversitesi'nin Pilotaj bölümüne giren Selin Sevimli'nin Türk Hava Yolları ile yolları 2013 yılının Ocak ayında kesişti.
4 yıl Boeing 737 ve 3 yılda uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak uçan Sevimli zorlu sınavları geçerek Eylül 2019 yılında kaptan pilotluk koltuğuna oturdu. Toplam 5 bin uçuş saati olan THY'nin en genç kaptan pilotu Selin Sevimli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.
Erken yaşta pilot olmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu dile getiren THY'nin en genç kaptan pilotu Selin Sevimli, "29 yaşındayım ve yaklaşık 6 ay önce bütün kaptanlık eğitimlerimi bitirdim ve Boeing 737 filosunda kaptan olarak uçuyorum. Ben Anadolu Üniversitesi Pilotaj mezunu olduğum için bu mesleğe daha erken başlama fırsatı buldum. Dolayısıyla 22 yaşında şirkete girmiştim. 7'nci yılımı doldurdum 8'inci yılımdayım. Erken yaşta bu mesleğe adım atmak benim için çok mutluluk verici" dedi.
Pilotluk macerasının lise yıllarında bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başladığını belirten eşi de THY'de kaptan pilot olan Selin Sevimli DHA'dan Gökhan Artan'a şöyle konuştu: Pilot olmak benim lise yıllarımda dikkatimi çekmişti. O dönemde pilot nasıl olunur araştırmaya başlamıştım. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi düşünmeye başladım. Bu bölüme hazırlandım ve okula girdim.
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