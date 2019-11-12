12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Snapchat'in çatı kuruluşu Snap, ilk iki modeli pek de istenilen performası verememesinin ardından, yeni akıllı gözlüğü Spectacles 3'ü piyasaya sundu. Snapchat’ın kameralı gözlük serisinin üçüncüsü olan yeni cihaz, önceki gözlüklerden farklı olarak iki adet kamerayla geliyor.
Snapchat’in bu sefer derinlik algılama özelliklerini de ekleyip, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimine odaklandığı Spectacles 3’te yer alan çift HD kamerayla üç boyutlu fotoğraf çekip, Snapchat‘te paylaşılabiliyor. Sosyal ağın yeni akıllı gözlüğü ile aynı zamanda 1 dakika uzunluğunda videoda da kaydedebiliyor.
Yaklaşık 75 dakika içinde tamamen şarj olan gözlükle, şarj başına 70 videoya kadar çekim yapılabiliyor.
Akıllı telefonlarla Wi-Fi ya da Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen gözlük, iOS 11 ve üzeri bir işletim sistemiyle çalışan iPhone 7 ve üstü modeller ile ve Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip Android cihazlarla uyumlu.
FİYATI 380 DOLAR
Dahili GPS ve mikrofon barındıran Snapchat Spectacles 3’ün ağırlığı 56.5 gram. Gözlüğün 4 GB’lik flash depolama birimine, 100 adet 3D video veya 1200 adet 3D fotoğraf kaydedilebiliyor. Şarj çantası ve 3D görüntüleyici ile birlikte satılan Snapchat Spectacles 3’ün fiyatı ise 380 dolar (yaklaşık 2200 TL).
Snapchat, fotoğraf ve video çekip Snap atabilen ilk gözlük modelini 2016 yılında, ikincisini ise 2018 yılında piyasaya sunmuştu. İlk modelde 129 dolar olan fiyat ikincisinde 149 dolara çıkarken, Snapchat Spectacles 3'te ise bu fiyat iki katından fazla artmış oldu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!