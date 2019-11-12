Sosyal ağ Snapchat'in çatı kuruluşu Snap, ilk iki modeli pek de istenilen performası verememesinin ardından, yeni akıllı gözlüğü Spectacles 3'ü piyasaya sundu. Snapchat’ın kameralı gözlük serisinin üçüncüsü olan yeni cihaz, önceki gözlüklerden farklı olarak iki adet kamerayla geliyor.

Snapchat’in bu sefer derinlik algılama özelliklerini de ekleyip, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimine odaklandığı Spectacles 3’te yer alan çift HD kamerayla üç boyutlu fotoğraf çekip, Snapchat‘te paylaşılabiliyor. Sosyal ağın yeni akıllı gözlüğü ile aynı zamanda 1 dakika uzunluğunda videoda da kaydedebiliyor.

Yaklaşık 75 dakika içinde tamamen şarj olan gözlükle, şarj başına 70 videoya kadar çekim yapılabiliyor.

Akıllı telefonlarla Wi-Fi ya da Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen gözlük, iOS 11 ve üzeri bir işletim sistemiyle çalışan iPhone 7 ve üstü modeller ile ve Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip Android cihazlarla uyumlu.

FİYATI 380 DOLAR

Dahili GPS ve mikrofon barındıran Snapchat Spectacles 3’ün ağırlığı 56.5 gram. Gözlüğün 4 GB’lik flash depolama birimine, 100 adet 3D video veya 1200 adet 3D fotoğraf kaydedilebiliyor. Şarj çantası ve 3D görüntüleyici ile birlikte satılan Snapchat Spectacles 3’ün fiyatı ise 380 dolar (yaklaşık 2200 TL).

Snapchat, fotoğraf ve video çekip Snap atabilen ilk gözlük modelini 2016 yılında, ikincisini ise 2018 yılında piyasaya sunmuştu. İlk modelde 129 dolar olan fiyat ikincisinde 149 dolara çıkarken, Snapchat Spectacles 3'te ise bu fiyat iki katından fazla artmış oldu