Halk arasında ‘konsolos plakası’ resmi adı ‘diplomatik plaka’ nam-ı diğer yeşil plaka… FETÖ’colerin firarında ve terör saldırısında kullanılan sahte yeşil plaka, en son Fatih’teki infazda gündeme geldi. Peki sahte diplomatik plakaya nasıl ulaşılıyor? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan araştırdı…

Bundan tam 1.5 yıl önceydi… Sahte diplomatik plaka tehlikesini gündeme taşımıştım. Mühürlü, boş diplomatik plakaların piyasada dolaştığını, boş plakanın üstüne harf ve rakamların basılabileceğini ve bu sahte plakayla her türlü yasadışı işin yapılabileceğini yazmıştım. ‘Ben demiştim, uyarmıştım’ demeyi hiç istemezdim ama tam da dediğim oldu. Önceki gün İstanbul Fatih’te kan donduran bir infaz oldu. Bir otelin kafesinde oturan yabancı uyruklu bir iş adamı, silahlı saldırı sonucu öldü. Olayda, sahte konsolos plakalı lüks bir araç kullanıldığı anlaşıldı. İşte bu infazın ardından detaylı bir araştırmaya koyuldum, ‘sahte konsolos plakası nasıl yapılıyor?’ sorusunun peşine düştüm… Ve ne yazık ki gördüm ki sahte yeşil plakaya ulaşmak hiç de zor değil…

MÜHÜRLÜ, BOŞ YEŞİL PLAKA ELİMİZDE

Kaynaklarımdan ulaştığım bilgiye göre; sahte diplomatik plaka bazı aracılar kanalıyla satılıyor. Hem de öyle yüzlerce, binlerce liraya değil, 80-100 TL karşılığında… Orijinal mühürlü boş yeşil diplomatik plakalar bu aracılarla piyasaya sürülüyor. (Plaka basım işinde önce resmi belgelerle plaka basımının yapılması, en son mühür vurulması gerekiyor. Fakat önce mühür vurulmuş boş yeşil plakalar piyasaya sürülüyor) Bu haberin peşindeyken mühürlü boş yeşil plakayı temin etmek benim için de zor olmadı. Boş yeşil plakaya ulaştıktan sonra geriye, bu boş plakaları harf ve rakamla doldurmak kalıyor… Plaka basan atölyelerde, noterden alınmış EK 45 resmi belgesi olmadan plaka basılmaması gerekiyor ama gelin görün ki işin aslı öyle değil, belgesiz plaka basımı yapan yerler var.

FATİH’TEKİ CİNAYET OLMASAYDI…

İşte bu aracılar, benim için bu işleri yapan 3 yere ulaştı. Sözü hiç uzatmıyorum. Sonuç ne mi! Eğer Fatih’teki cinayet olmasaydı bu 3 yer de vereceğimiz boş yeşil plakaya isteğimiz harf ve rakamları basacaktı. Yani 1 gün içinde 3 sahte yeşil plaka edinmiş olacaktık. Fakat Fatih’teki cinayet nedeniyle denetimler arttığı için ‘şimdilik’ yapamayacaklarını, birkaç hafta sonra isteğimiz plakayı basabileceklerini söylediler.

BİR YOL DAHA VAR

Öte yandan, sahte plakaya ulaşmanın bir yolu daha var. Plaka basma yetkisi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nda. Plaka basımıyla yetkilendirilen atölyelere plaka sacı Federasyon’dan gönderiliyor. Başka bir yer plaka sacı satamaz. Ne var ki sahte plakacılar için bu bir engel değil. Plaka sacı satan yerler var. Örneğin yine bu aracılar benim için İstanbul’da bir firmaya ulaştı. Parakende ve toplu satış yapan bu firma, 100 plaka siparişimizi sorgusuz sualsiz kabul etti. Çifti 35 liradan… Bu plaka sacını ele geçirenlerin nalburdan boya alıp ister diplomatik ister normal plaka yapması hiç zor değil. Gelelim mühür kısmına… Plakalarda olması gereken mührün de tornacılarda yapılabildiği bu piyasada biliniyor. Hatta Federasyon, mühür kopyalanmasın diye geçen yıldan beri darphane mührü kullanıyor. Ama sahteciler darphane mührünü kopyalamanın da yolunu bulmuş. Bu mühürlü plakalara harf ve rakamların basımı da hem yukarıda bahsettiğim gibi aracılar kanalıyla bazı atölyelerde hem de merdivenaltı tornacılarda yapılabiliyor.

‘İNTERNETTEN BİLE SATILIYOR, KONTROLLER ARTMALI’

Bütün bu araştırmalarımın sonucunda Türkiye’de plaka basım yetkisini elinde bulunduran Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun başkanı Fevzi Apaydın’ı aradım. ‘Sahte yeşil plakaya ulaşmam hiç zor olmadı. Ne diyorsunuz bu duruma?’ dedim. Apaydın, sahte yeşil plakaların kendi yetkilendirdikleri atölyelerde basılmadığını iddia etti: “Bu sahte yeşil plakalar merdivenaltı diye tabir ettiğimiz çeşitli atölyelerde basılıyor. Resmi plakanın bile sahtesini yapıyorlar. Darphane mührü yaptırdık ama onun da sahtesini yapıyorlar. Kontrollerin artması gerekli. İnternet üzerinden bile plaka satıldığı ihbarları alıyoruz. Tespitlerimizi emniyetle paylaşıyoruz ama sıkı denetim gerekli.”

SAHTE PLAKACININ İFADESİ; İSTEYENE MÜHÜRLÜ İSTEYENE MÜHÜRSÜZ!

Geçen yıllarda İstanbul’da çeşitli plaka basım atölyelerine yapılan baskınlarda sahte plaka basıldığı ortaya çıkmıştı. Örneğin 2016’da Gaziosmanpaşa’daki atölyeye yapılan baskın tutanaklarında sahte plaka basmakla suçlanan S.K. adlı kişinin ‘İsteyene mühürlü, isteyene mühürsüz veriyorduk’ ifadesi de kayıtlara geçmişti.

FETÖCÜLER YEŞİL PLAKAYLA KAÇMIŞTI

15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cülerin sahte diplomatik plakalı araçlarla kaçtığı tespit edilmişti. Kayseri’deki terör saldırısında da sahte plakalı araç kullanılmıştı. Önceki gün ise Fatih’te yine sahte yeşil plakayla silahlı saldırı düzenlendi.