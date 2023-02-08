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İşte NBA tarihinin en skorer oyuncusu: Lebron James!

LeBron James, takımı Los Angeles Lakers'ın Oklahoma City Thunder'a 133-130 yenildiği maçta Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezonun en skorer Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu rekorunu kırdı

Giriş: 08.02.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
İşte NBA tarihinin en skorer oyuncusu: Lebron James!
HABERTURK.COM / AA

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren ekipler Lakers ile Thunder arasındaki maçı izleyenler, NBA tarihi açısından önemli bir ana tanıklık etti.

Maçı 38 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla tamamlayan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, normal sezon kariyerindeki toplam sayısını 38 bin 390'a çıkardı. 38 yaşındaki James böylece 38 bin 387 sayıyla Abdülcabbar'a ait rekorun yeni sahibi oldu. Seyirciler arasında yer alan 75 yaşındaki Abdülcabbar, rekor sonrası James'e sarıldı.

Ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook'un 27 sayı, 8 asistlik performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 8 asist, Jalen Williams 25 sayı, 7 ribaunt, 6 top çalma ve Josh Giddey 20 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynadı.

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Phoenix Suns, Brooklyn Nets deplasmanından 116-112 galip ayrıldı.

Suns'ı galibiyete, 35 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza atan Deandre Ayton ve 21 sayı, 8 ribauntla oynayan Mikal Bridges taşıdı.

Sakatlığı yüzünden 21 maç kaçıran Suns'ın all-star şutör gardı Devin Booker 19 sayı, 6 asistle sahalara döndü.

Önceki iki maçında 44 ve 47 sayı atan Nets oyuncusu Cam Thomas, bu defa da 43 sayı kaydetti. 21 yaşındaki Thomas, peş peşe 3 maçta 40 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu oldu.

SONUÇLAR

Orlando Magic-New York Knicks: 98-102

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 112-116

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 116-107

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 104-89

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 146-112

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 130-133

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