İzleyeni şoke etti! Nefeslerin tutulduğu an!

Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosiklet sürücüsünün kamyon ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

AA'da yer alan habere göre Çeşmeli Mahallesi'nde D-400 Karayolu'nda motosikletiyle ilerleyen sürücü, yaya geçidinden geçmeye çalıştı.

KAMYON MOTOSİKLETİN TEKERİNE ÇARPTI

Bu sırada seyir halindeki kamyon, motosikletin tekerleğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya geçidine savrulan motosikletin sürücüsü, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntü, "işte mucize kurtuluş" dedirten cinstendi.