Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışından kopmak istemeyen iki takım da dev derbiye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.
Habertürk olarak, kritik randevuya günler kala iki takımın öne çıkan isimlerini karşılaştırdık. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler...
NELSSON-SAISS
Nelsson:
Galatasaray'ın savunmadaki bel kemiği Vİctor Nelsson, bu sezon 11 maçta forma giyerken, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 5'ini kalesinde gol görmeden tamamladı. Danimarkalı stoper, maç başına 1.09 top çalarken, 3.45 ikili mücadele kazanma oranıyla da dikkat çekiyor.
Saiss:
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, siyah-beyazlılarda bu sezon 10 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcunun maç başına kazandığı ikili mücadele sayısı 4 olurken, top çalma istatistiğinde ise maç başına 0.9 ile Nelsson'un gerisinde kaldı.
BOEY-ROSIER
Boey:
Galatasaray'ın sezon başında kadroda düşünmediği Sacha Boey, yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 10 lig maçında görev yapan Kamerun asıllı Fransız sağ bek, sadece 1 asist yapmasına karşın maç başına 1.2 kilit pas, 3.5 isabetli orta ve 3.1 top çalma istatistiğiyle öne çıktı.
Rosier:
Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Rosier, bu sezon siyah-beyazlıların tüm lig maçlarında (12) forma giydi. Fransız sağ bek bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 2 asist yaptı. Maç başına 0.67 kilit pas, 2.25 isabetli orta ve 1.25 top çalma istatistiği yakalayan Rosier, bu üç alanda da Boey'un gerisinde kaldı.
TORREIRA-JOSEF
Torreira:
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira, bu sezon 10 lig maçında görev yaptı. Uruguaylı orta saha, maç başına %90 isabetli pas oranıyla dikkat çekerken, yine maç başına 1.2 kilit pas, 4.8 ikili mücadele kazanma ve 2 top çalma istatistiğiyle mücadele etti.
Josef:
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef ise bu sezon sakatlık ve cezası sebebiyle 7 maçta forma giyebildi. Maç başına %87 isabetli pas oranı yakalarken, kilit pas, kazanılan ikili mücadele ve top çalmada ise Torreira'nın gerisinde kaldı.
OLIVEIRA-GEDSON
Oliveira:
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Sergio Oliveira, 11 Süper Lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Maç başına %81 isabetli pas oranıyla oynayan Portekizli orta saha, maç başına 2.45 kilit pas istatistiğiyle de hücumda etkili bir performans sergiledi.
Gedson:
Beşiktaş'ın bu sezon ligde oynadığı 12 maçta da forma giyen Gedson Fernandes, 2 asistlik performans sergiledi. Maç başına isabetli pasta %85 oranını tutturan Portekizli yıldız, kilit pasta ise 0.67de kaldı. Gedson, özellikle hücumda vatandaşı Sergio Oliveira'nın bir hayli gerisinde kaldı.
ICARDI-WEGHORST
Icardi:
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı dünya yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda 4 Süper Lig maçında boy gösterdi. Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlaması beklenen Arjantinli forvet, görev yaptığı 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Rakip kalelere maç başına 2.25 şut çeken Icardi, net pozisyonları gole çevirmede ise %33.3'lük başarı sağladı.
Weghorst:
Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük kozu Wout Weghorst, bu sezon siyah-beyazlılara hem gol hem de asist olarak skor katkısı verdi. Hollandalı santrfor, forma giydiği 12 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergilerken, rakip kalelere maç başına 2.67 şut attı. Weghorst, net pozisyonları gole çevirmede ise % 38.5'lik oran yakaladı.
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