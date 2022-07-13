İşte en çok satan bilgisayar markaları

İşte en çok satan bilgisayar markaları

Pazar araştırma kuruluşu IDC (International Data Corporation), 2022 yılının ikinci çeyreğine ait küresel bilgisayar satışlarını içeren raporunu açıkladı. Rapora göre bu yılın ikinci çeyreğindeki bilgisayar sevkiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.3 düşüşle 71.3 milyona geriledi. Böylece dünya çapındaki bilgisayar satışları iki yıllık büyümenin ardından art arda ikinci çeyrek de düşmüş oldu.

Beklentilerden daha kötü gelen bu düşüşte, pandemiye bağlı olarak Çin’de artan kısıtlamalar, tedarik ve lojistikte yaşanan sorunlar ve küresel ekonomide kötüleşen görünüm rol oynadı.

‘TÜKETİCİLER HARCAMALARI KONUSUNDA DAHA DİKKATLİ”

Durgunlukla ilgili korkuların talebi zayıflatmaya devam ettiğine değinen IDC'nin Araştırma Müdürü Jitesh Ubrani, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kısa vadede tüketicilerin PC'lere olan talebi zayıfladı. Bu talep, tüketicilerin harcamaları konusunda daha dikkatli olmaları ve telefon ile tablet gibi cihaz türlerine alışmaları nedeniyle uzun vadede yok olma riskiyle karşı karşıya. Bu arada ticari talep arttı ancak işletmeler de satın alımlarını geciktiriyor.”

Son zamanlardaki düşüşe ve zayıflayan talebe karşın toplam PC hacmi, pandeminin başlangıcı olan 2020'nin ikinci çeyreğinde 74.3 milyon olan rakam seviyelerine yakın seyrediyor. İkinci çeyrekler itibariyle bu rakam 2018 ve 2019 yıllarında ise sırasıyla 62.1 milyon ve 65.1 milyon adet düzeyindeydi.

HEPSİ DARALDI AMA İLK 3 DEĞİŞMEDİ

Marka bazında değerlendirildiğinde pazarda en çok satan ilk 3 şirket, sıralamadaki yerlerini korudu. 2022 yılının ikinci çeyreğinde Lenovo yüzde 24.6’lık payla birinci, HP yüzde 18.9’luk pay ile ikinci ve Dell ise yüzde 18.5’lik pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.

Şirket 2022-2Ç

Satışlar (milyon) 2022-2Ç

Pazar Payı 2021-2Ç

Satışlar (milyon) 2021-2Ç

Pazar Payı Çeyrek Bazında

Yıllık Büyüme Lenovo 17.5 24.6% 19.9 23.7% -12.1% HP 13.5 18.9% 18.6 22.1% -27.6% Dell 13.2 18.5% 14.0 16.6% -5.3% Acer 5.0 6.9% 6.1 7.3% -19.2% Apple 4.8 6.7% 6.2 7.3% -22.5% Asus 4.7 6.6% 5.0 5.9% -4.6% Diğer 12.6 17.7% 14.4 17.1% -12.5% Toplam 71.3 100.0% 84.2 100.0% -15.3%

Acer’ın yüzde 6.9’luk pay ile dördüncü sırada yer aldığı küresel bilgisayar pazarında beşinci ise yüzde 6.7’lik pay ile Apple oldu.

2021 yılının ikinci çeyreğinde 84.2 milyon adetlik satış rakamına ulaşılan küresel PC pazarında bu yılın ikinci çeyreğinde 71.3 milyon adet bilgisayar satılabilirken; en büyük üreticiler arasında satışları en fazla oranda düşen marka ise HP oldu.

2021 ve 2022 yıllarının ikinci çeyrekleri karşılaştırıldığında HP’nin PC sevkiyatları yüzde 27.6, Apple’ın yüzde 22.5, Acer’ın yüzde 19.2, Lenovo’nun yüzde 12.1, Dell’in yüzde 5.3 ve Asus’un ise yüzde 4.6 azaldı.