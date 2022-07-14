Yeni emojiler geliyor

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Unicode Konsorsiyumu, önümüzdeki bir yıl içinde kullanıma sunulacak olan yeni emojilerden bazı örnekleri içeren taslak listeyi yayınladı.

Sallanan yüz, açık mavi kalp, gri kalp, pembe kalp, sağa ve sola iten el gibi yeni emojilerin yer aldığı Emoji 15.0 versiyonunda, geyik, eşek, kaz ve denizanası gibi farklı hayvan emojilerinin yanısıra sümbül, zencefil ve bezelye gibi bitkiler, yelpaze, flüt ve marakas gibi eşyalar da bulunuyor.

İşte o emojiler

Emoji 15.0 versiyonu ile iOS ve Android’e gelecek olan yeni emojiler arasında kablosuz bağlantı (Wi-Fi) emojisi de dikkat çekiyor.

31 FARKLI EMOJİ

Unicode Konsorsiyumu’nun 2022 ve 2023’te kullanıma sunacağı emojilerin taslak listesinde 31 farklı emoji önerisi bulunuyor. Kamuoyuyla paylaşılan taslak emojilerin eylül ayında son halini alması bekleniyor.

2021 yılı için 112, 2020 yılı için 334 (217 ve 117 emojiden oluşan iki farklı liste) yeni emoji taslağı önerildiği düşünüldüğüne, gelecek yıl için önerilen 31 emoji, sayı bakımından önceki yılların çok altında kalmış oldu. 2012 yılında 500 düzeyinde olan Unicode standartlarındaki emoji sayısı, aradan geçen 10 yılın ardından şu anda 3 bin 633’ü bulmuş durumda.