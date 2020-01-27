Karelerde ise 6,8 şiddetindeki depremin doğada yarattığı tahribatın boyutu ortaya çıktı. Görüntülerde depremin hem kırsal alanlarda heyelana neden olduğu hem de bazı köy yolları da dahil çok sayıda alanda çatlaklar oluşturduğu dikkat çekti.