08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 40ft nakliye konteynırını fütüristik bir otele dönüştürerek son teknoloji ile donatılan dünyanın ilk 5G otelini yarattı.
Oppo'nun Reno 5G akıllı telefonu ve 5G ağının sağladığı olanaklarla inşa edilen gezici otel, ilk konuklarını Avustralya’nın Gold Coast şehrindeki kültür ve sanat merkezi Home of the Arts’ta (HOTA) kabul etmeye başladı.
Tek bir lüks yatak odası bulunan 5G Otel’de, ağustos ayı boyunca gecelik iki kişi 150 Avustralya Doları (yaklaşık 100 dolar veya 560 TL) karşılığında rezervasyon yapılabiliyor.
İÇİNDE NELER VAR?
Avusturalya'da 5G teknolojisini destekleyen lokasyonlar arasında dolaşarak, 5G deneyimini yaşayan otelde şu teknolojiler yer alıyor:
Akıllı Ayna: Otel misafirleri, akıllı ayna üzerinden en son haberleri, hisse senetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebiliyor, gazete okuyabiliyor, film izleyip, selfie de çekebiliyor.
Oyun ve Eğlence: Otelin 5G oyun süitinde konuklar yüksek kaliteli bir oyun bilgisayarını deneyimleyebiliyor. PC'den oyun oynamanın yanı sıra, Reno 5G akıllı telefonla oyun kütüphanesine de erişilebiliyor. Konuklar, favori filmlerini veya dizilerini 5G hızında izleyebiliyor.
Akıllı Ev: Otelde yer alan Reno 5G cihazı bir dizi akıllı ev özelliğinin yanı sıra Google Ev Hub'ına da bağlı olarak kullanılabiliyor. Konuklar sesle kontrol etme özelliğinden yararlanarak, otelde aydınlatmayı çalıştırabiliyor, Google’dan arama yapıp, YouTube’taki şarkı ve videolara erişebiliyor.
Artırılmış Gerçeklik Deneyimi (AR): Otel, farklı kıyafetlerin önizlemesini sağlayan bir artırılmş gerçeklik (AR) gardırobunu da içeriyor.
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