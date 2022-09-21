Geçen yılın birincisi olan Yeni Zelanda’nın Auckland kenti, 2022’de 34. sırada kaldı. Dünyanın en az yaşanabilir şehri ise Suriye’nin Şam kenti oldu.

Şam’a Nijerya’dan Lagos, Libya’dan Trablus eşlik etti. İşte dünyanın en yaşanabilir ve en az yaşanabilir şehirleri.