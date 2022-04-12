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İşte dünyanın en alçak noktası Lut Gölü!

Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü

Cildi tedavi etme özelliğine sahip olduğuna inanılan çamuruyla öne çıkan Lut Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Gölün yüzeyi ve kıyıları 'dünyanın en alçak noktası' olarak kabul ediliyor

12.04.2022 - 12:10 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Binlerce yıllık tarihi, doğal yapısı ve cildi tedavi etme özelliğine sahip olduğuna inanılan çamuruyla ünlenen Lut Gölü, Ürdün'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

  • AA'nın haberine göre Ürdün, İsrail ve Filistin (Batı Şeria) arasındaki sınır hattında yer alan Lut Gölü, deniz seviyesinin 422 metre altında bulunuyor.

  • Tuz oranının yüksekliğinden dolayı canlı yaşamının olmadığı göl, 'Ölü Deniz' olarak da adlandırılıyor.

  • Yüzeyi ve kıyıları 'dünyanın en alçak noktası' olarak kabul edilen 300 metre derinliğindeki göl kıyılarının büyük bölümü tuzdan oluşuyor.

  • Tarihi geçmişi ve doğal manzarasıyla dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ilgisini çeken Lut Gölü'nün suyu ve çamurunda yoğun olarak magnezyum, kükürt, potasyum ve brom gibi çeşitli mineraller bulunuyor. 

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