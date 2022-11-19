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İşte dünyanın 8 milyarıncı bebeği

Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını açıklamıştı. Dünyanın sembolik 8 milyarıncı bebeği Filipinler'de dünyaya geldi

Giriş: 19.11.2022 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirmişti. Dünyanın 8 milyarıncı bebeği Filipinler'in başkenti Manila'da dünyaya geldi. Manila, Tondo'daki Dr. Jose Fabella Memorial Hastanesi'nde dünyaya gelen Vinice Villorente Mabansag isimli kız bebek, dünyadaki 8 milyarıncı kişi olarak seçildi.

  • 1987 yılından bu yana 5 milyarıncı, 6 milyarıncı ve 7 milyarıncı bebekleri açıklayan BM bu kez herhangi bir bebeği 8 milyarıncı bebek olarak ilan etmedi.  Ancak Filipinler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu, Vinice Villorente Mabansag'ı sembolik olarak 8 milyarıncı bebek olarak kutladı.

  • BM'ye göre Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 1987'de dünyaya gelen Matej Gaspar, 5 milyarıncı bebek unvanını kazanmıştı. Bosna Hersekli Adnan Mevic, kayıtlara 6 milyarıncı insan ilan edilmişti. 2011'de Bangladeş'te doğan Sadia Sultana Oishee ise 7 milyarıncı bebek olarak kayıtlara geçmişti.

  • UNFPA'nın yayımladığı rapora göre, dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken, nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor. Dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037'ye kadar) sürmesi ifade ediliyor. 

  • Yüksek doğurganlık oranları dolayısıyla Sahra altı Afrika'daki nüfus artışının 2050'ye kadar küresel büyümenin yarısından fazlasını oluşturması öngörülüyor. Nüfusun giderek daha fazla ülkede azalıyor olması yeni bir gerçeklik olarak ortaya çıkarken, gelecekte aktif nüfusun azalmasıyla karşı karşıya kalan ülke sayısında artış yaşanması tahmin ediliyor.

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