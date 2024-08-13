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        Haberler Dünya İsrail, "muhtemel saldırısı durumunda sonuçlarına bakılmaksızın İran'ı vuracağı" tehdidinde bulundu | Dış Haberler

        İsrail, "muhtemel saldırısı durumunda sonuçlarına bakılmaksızın İran'ı vuracağı" tehdidinde bulundu

        İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastının ardından Hizbullah ve İran'ın İsrail'e nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. Yaklaşık iki haftadır İran'ın İsrail'e olası saldırısı beklenirken, İsrail ordu radyosunun haberinde, İsrail, "muhtemel saldırısı durumunda sonuçlarına bakılmaksızın İran'ı vuracağı" tehdidinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:45
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        İsrail'den İran'a tehdit
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        İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta vereceği karşılık "kayıp veya hasarla sonuçlanmasa bile" İran'ı vurmakla tehdit etti.

        İran'dan Avrupa ülkelerine tepki
        İran'dan Avrupa ülkelerine tepki

        Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas lideri Heniyye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

        İsrail ordu radyosunun haberinde, "İsrail, son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerine, İran topraklarından yapılacak herhangi bir doğrudan saldırının, İsrail'in, İran topraklarına saldırısıyla karşılık bulacağına dair mesajlar gönderdi." ifadelerine yer verildi.

        Haberde, İsrail'in ortaklarına ilettiği mesajlarda, "saldırının sonuçları ne olursa olsun, İsrail kayıp vermese bile Tel Aviv’in İran'ın saldırılarına karşılık vermeye ve İran'a saldırmaya kararlı olduğunun açıkça ortaya konulduğu" vurgulandı.

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        Söz konusu mesajların amacının, İran'a yönelik bir saldırının önlenmesi konusunda uluslararası toplumdan beklenen baskıları önceden hafifletmek olduğu belirtildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, İran'ın nisan ayında yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırıya işaret edilerek, "İsrail, geçen nisan ayında insansız hava araçlarının olduğu geceden daha geniş çaplı bir İran saldırısına hazırlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

        Beyaz Saray'dan önemli açıklamalar
        Beyaz Saray'dan önemli açıklamalar

        Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

        İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #iran
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