Önce saatlerce toprağın üzerinde sürünerek toprak altında yaşayan tarantulaları bulur ve ardından büyük bir savaş başlar. Tarantula hemen pepsisi sokar ancak pepsis arılarının vücudunda bu zehre karşı bir panzehir bulunur. Zehirden etkilenmeyen arı, örümceği karnının sol tarafından sokar. Arı, tarantulanın en hassas yeri olan bu bölgeyi özellikle seçer ve zehir tarantulayı felç eder. Hareketsiz kalan tarantulayı uygun bir yere taşıyan arı, burada bir çukur kazar ve tarantulayı çukurun içine yerleştirir. Ardından örümceğin karnında bir delik açan pepsis arısı buraya tek bir yumurta bırakır. Birkaç gün içinde yumurtadan çıkan yavru koza dönemine kadar tarantulanın etiyle beslenir.