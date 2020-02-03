03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrasya Tüneli, 2016 yılının sonunda hizmete sunuldu. Projeden günlük halen 50 bin dolayında lastik tekerlekli araç geçiş yapıyor. Hizmete sunulduğu ilk yıl, bu rakam günlük 34 bin dolayında seyrediyordu.
Devletin, proje için garanti verdiği günlük araç sayısı 68 bin. 2019 yılında bu düzeye ulaşılamadı. Devlet, bu nedenle aradaki 17-18 bin dolayındaki araç için Yapı Merkezi ve Güney Kore’li SK E&C şirketlerinin oluşturduğu (yarı yarıya ortak oldukları) Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ’ye (ATAŞ) garanti ödemesi yapacak. Tutar, hünez netleşmedi. Hesaplamanın yapıldığı belirtiliyor.
ZAM GERİ ALINDI
Projede, geçiş ücreti nasıl hesaplanıyor? Hangi öğeler, ne ölçüde dikkate alınıyor? Bu soruyu yanıtlamadan önce bir anımsatmada bulunalım. Geçen yıl, 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere geçiş ücretleri yüzde 38 oranında artırılmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, devreye girmiş ve geçiş ücretlerinde “sehven” değişiklik yapıldığını duyurmuştu. Zam uygulamaya girmemişti.
Bu yıl daha yüksek oranlı bir zam gündeme geldi. 1 Şubat 2020’den geçerli olmak üzere geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı. Tek yön, otomobil geçiş ücreti 36 TL 40 kuruşa, minibüs, geçiş ücreti de 54 TL 60 kuruşa yükseldi.
“GERİ ADIM YOK”
Zam, tepkileri de beraberinde getirdi. Bu nedenle gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. HABERTÜRK, hem Ankara’nın hem de işletmeci ATAŞ’a yakın kaynakların nabzını tuttu. “Zamda geri adım yok” mesajı verildi.
HESAPLAMA TEKNİĞİ
Geçiş ücretlerine gelince... İşte, geçiş ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınan öğeler ve hesaplama yöntemi:
- ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETİ: 4.5 dolar düzeyinde bulunuyor. 4 dolar olarak öngörülen tutar, projede gündeme gelen bazı maliyetler nedeniyle bir miktar arttı.
- ABD ENFLASYONU: ABD enflasyon artışı (belli bir dönemdeki birikimli artış) yüzde 23 dolayında seyrediyor.
- DOLAR KURU: 2 Ocak 2020 Merkez Bankası’nın ilan ettiği dolar kuru 5,9478 TL.
- KDV: Bunlara ek olarak yüzde 8 KDV de geçiş ücretlerine ekleniyor.
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