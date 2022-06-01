3 akıllı saatten birini o sattı

Giyilebilir cihaz pazarının sürükleyici kategorisi haline gelen akıllı saat pazarında yılın ilk çeyrek sonuçları açıklandı. Araştırma şirketi Counterpoint Research’ün paylaştığı verilere göre küresel ölçekte akıllı telefon pazarı bu yılın ilk çereğinde, 2021 yılının ilk çeyreğine oranla yüzde 13 büyüdü.
APPLE ARAYI AÇIYOR
Apple’ın liderliğini koruduğu pazarda, satılan yaklaşık her üç saatten biri Apple Watch oldu. Bu performansla Apple’ın akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 36.1’e çıktı. Pazarda Apple’ın ardından ise yüzde 10.1’lik payı bulunan Samsung yer aldı.
Huawei’nin yüzde 7.2 ile üçüncü sırada yer aldığı akıllı saat pazarında, Xiaomi yüzde 5 ile dördüncü, Garmin yüzde 4.3 ile beşinci oldu. Amazfit yüzde 4’lük payla altıncı, imoo yüzde 3.4’lük pay ile yedinci ve Fitbit ise yüzde 2.7’lik pay ile pazarda sekizinci sırada yer aldı.
EN HIZLI BÜYÜYEN XIAOMI
2022’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda büyüme rakamlarına bakıldığında ise yüzde 69’luk büyüme ile Xiaomi ilk sırada yer alırken; Samsung yüzde 46 ve Apple ise yüzde 14 büyüme elde etti. Xiaomi, 100 doların altındaki alt segmentte; Garmin ise 500 doların üzerindeki premium segmentte öne çıkan marka oldu.
'SAVAŞIN ETKİSİ 2. ÇEYREKTE GÖRÜLECEK'
Kuruluşun araştırma sonuçlarında şu değerlendirmeler dikkat çekti:
- Küresel akıllı saat pazarı, 2020'de Covid-19'un etkisiyle çok az büyüme gösterse de, geçen yılki toparlanmasından bu yana iyi performans göstermeye devam etti.
- Özellikle geçen yıl toplam sevkiyatların üçte birinden fazlasını gerçekleştiren Apple, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 36'lık pazar payıyla etkisini daha da artırıyor. iPhone kullanıcılarının yüksek marka sadakati, Apple Watch'un başarı faktörlerinden biri. Bu popülerlik, genç nesil arasında daha yüksek görünüyor. Apple'ın pazar payının bu yılın sonuna kadar daha da artacağına inanıyoruz.
- İlk başta Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ilk çeyrekte piyasa üzerinde minimum etki yaratmasını bekliyorduk ancak çatışmanın uzaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan lojistik kısıtlamalar Avrupa bölgesini etkilemeye başladı. Savaşın etkisi ikinci çeyrekte daha ciddi hale gelecek.
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