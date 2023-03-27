A Milli Takım aday kadrosuna ikinci kez davet alan Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarılırken başarılı savunmacının sağlık durumuna yönelik açıklamalar kafalarda soru işaretlerini beraberinde getirdi.
19 Mart Pazar akşamı A Milli Takım kampına katılan Abdülkerim, baş ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye giderken akşam saatlerinde ağrı kesici tedavisiyle birlikte kampa geri döndü. Pazartesi sabahı baş ağrısının şiddetlenmesi üzerine yeniden hastaneye giden 28 yaşındaki futbolcuya bir kez daha ağrı kesici yapılırken, Abdülkerim'in ağrıları akşam saatlerinde 'dayanılamaz' boyutlara ulaştı.
SALI VE ÇARŞAMBAYI HASTANEDE GEÇİRDİ
Pazartesi akşam saatlerinde yeniden hastaneye giden Abdülkerim'e bu kez yatış verilince 28 yaşındaki savunmacı salı ve çarşamba günlerini hastanede geçirdi. Milli Takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra ise Abdülkerim'in durumuyla sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti ilgilendi.
PERŞEMBE GÜNÜ TABURCU OLDU
Galatasaray'a döndükten sonra sarı-kırmızılıların sponsor hastanesinde ilgilenilen başarılı savunmacıya ilaçlı tomografi çekildi. Nöroloji uzmanlarının ilgilendiği Abdülkerim'in ağrıları ilerleyen süreçte azalınca perşembe günü taburcu olmasına karar verildi.
FUTBOL OYNAMASINDA SAKINCA GÖRÜLMEDİ
Sponsor hastanenin uzmanlarına göre Abdülkerim'in futbol oynamasında herhangi bir sakınca bulunmamasına kanaat getirilince 28 yaşındaki futbolcu cuma günü Galatasaray idmanına katıldı ve Azerbaycan kadrosuna da dahil edildi.
STEFAN KUNTZ NE DEDİ?
Ermenistan maçı sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Abdülkerim'le ilgili yöneltilen soruyu yanıtlamış ve "Abdülkerim konusu da rahatlıkla açıklığa kavuşacaktır. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık, nöroloji bölümünden iki haftalık tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bu doğrultuda kararımızı verdik" ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY KULÜP DOKTORU YENER İNCE: ŞU AN HERHANGİ BİR ŞİKAYETİ YOK
Stefan Kuntz'un açıklamalarının ardından konuya dair bilgiler veren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de şunları söyledi:
"Milli takımda kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi. Sadece milli takımın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz milli takımdan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik Daha sonrasında milli takım sağlık ekibi, oyuncumuzun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu"
"Sonra hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrasında konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir gün ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik ve idmana çıkmadı. Takip eden günde, dün idmana başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce, hocamızın kararıyla da takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bu nedenle de bizimle beraber"