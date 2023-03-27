Ermenistan maçı sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Abdülkerim'le ilgili yöneltilen soruyu yanıtlamış ve "Abdülkerim konusu da rahatlıkla açıklığa kavuşacaktır. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık, nöroloji bölümünden iki haftalık tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bu doğrultuda kararımızı verdik" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY KULÜP DOKTORU YENER İNCE: ŞU AN HERHANGİ BİR ŞİKAYETİ YOK

Stefan Kuntz'un açıklamalarının ardından konuya dair bilgiler veren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de şunları söyledi:

"Milli takımda kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi. Sadece milli takımın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz milli takımdan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik Daha sonrasında milli takım sağlık ekibi, oyuncumuzun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu"

"Sonra hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrasında konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir gün ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik ve idmana çıkmadı. Takip eden günde, dün idmana başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce, hocamızın kararıyla da takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bu nedenle de bizimle beraber"