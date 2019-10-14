Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak! Fransa'dan alacağımız 3 puan bizi zirvenin tek sahibi yapacak ve EURO 2020 için kapılar açılacak. İşte tüm ihtimaller: