BELGESEL KATEGORİSİ

Didier Bizet’nin (Fransa) çalışması "Baby Boom (Bebek Patlaması)", meraklıları tarafından koleksiyon amaçlı toplanan ya da evlat edinme sürecindeki ebeveynler tarafından hazırlık aşamasında kullanılan veya arkadaşlığa ihtiyacı olan yaşlı hastalar tarafından baş vurulan, yeniden gündeme gelen bir fenomeni, “canlı gibi görünen” bebekleri inceliyor. Protestolar sırasında yaralanan Hong Konglular’ın dokunaklı portreleri Chung Ming Ko'nun (Hong Kong) projesi olan "Wounds of Hong Kong (Hong Kong'un Yaraları) çalışmasında yer alıyor, buna karşılık Zhang Youqiong'un (Çin) "From ‘Made in China’ to ‘Made in Africa’ ('Made in China'dan 'Made in Africa'ya)" çalışmasında Çin'in finanse ettiği girişimdeki işçiler, Çin'in Afrika'daki 'Kuşak ve Yol Girişimi'nde anahtar bir kuruluş olan Etiyopya Oryantal Endüstri Parkı'nda resmediliyor.

(Chung Ming Ko)