13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı yaşanan bıçaklı saldırgan dehşeti kameralara yansıdı.
Olay, İlkadım İlçesi İstasyonu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 05.30'da meydana geldi. İHA'nın haberine göre, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Kadir B. (24),daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırıda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Kadir B., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan E.G. ise olay yerinde polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alındı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA
Olay anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bıçaklı saldırganın arkasından yaklaştığı pompa görevlisine elindeki bıçağı defalarca sapladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırganın polisin gelmesine rağmen pompa görevlisini bıçaklamaya devam ettiği de yer alıyor.
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