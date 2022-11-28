

Yavuz Sezer Anma Konuşmaları, genç yaşta aramızdan ayrılan tarihçi ve akademisyen Yavuz Sezer’in düşünsel mirasını yaşatmak amacıyla Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Sezer’in arkadaşları tarafından 2021 yılında başlatıldı. Tarihe tutkuyla bağlı olan genç akademisyenin mekânlar, insanlar ve düşünceleri bir araya getiren çok katmanlı bakışını sürdürmeyi amaçlayan Yavuz Sezer Anma Konuşmaları, her yıl mimarlık tarihi, şehir tarihi veya kitap tarihi alanlarına önemli katkılar yapmış bir tarihçiyi konuk ediyor.

Konuşma serisinin ikinci konuğu, okumanın tarihi, kitap ve kütüphaneler üzerine çalışmalar yapan Konrad Hirschler olacak. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Akif Ercihan Yerlioğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği “İstanbul’un Ötesinde Kitapseverlik: Cezzâr’ın On Sekizinci Yüzyıl Akka Kütüphanesi” başlıklı konuşma, 2 Aralık Cuma günü saat 18.00’de ANAMED Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Gücün kalıcı temsili; kitap koleksiyonu

Konrad Hirschler, Yavuz Sezer anısına yapacağı konuşmada, İbnü’n-Nedîm’in kaynakça çalışması el-Fihrist’in en önemli nüshası dahil 1800’den fazla antik el yazması eser içeren; ancak şu ana kadar yeterince araştırılmayan Cezzâr Kütüphanesi’ne ilişkin yeni bilgiler paylaşacak.

Napolyon’un ordularını mağlup etmesi ve Akka’nın kentsel topografyasını değiştirecek devasa inşaat projeleri ile tanınan Osmanlı Saida Valisi Cezzâr Ahmed Paşa tarafından kurulan Cezzâr Kütüphanesi, Osmanlı’nın kültürel merkezinde yer almamasına rağmen etkileyici bir kitap koleksiyonuna sahipti. Vilayetin ekonomik ve idari merkezinde, muhteşem bir cami ve medrese külliyesi olarak dikkat çeken kitap koleksiyonu, Cezzâr Ahmed Paşa’nın uzun süren yönetiminin en belirgin parçasıydı.

Kütüphaneye ait el yazması eserlerin uzun yıllar Chester Beatty, Princeton ve Berlin gibi dünyanın belli başlı kütüphanelerinde korunduğu biliniyor. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde de 1801 kütüphane envanterinin yakın zamanda ortaya çıkması, Osmanlı vilayetlerinde o dönemde gerçekleşen en önemli kültür projelerinden birinin incelenmesine önayak oldu. Bölgenin siyasi ve entelektüel tarihinin önemli kesişme noktalarında bulunan Cezzâr Kütüphanesi, Hirschler’e göre, 18. ve 19. yüzyılların kitap ve bilgi ekonomileri dünyasında gerçekleşen süreklilik ve değişimleri temsil ediyor.

İngilizce olarak gerçekleştirilecek, ücretsiz, etkinlikte Türkçeye simultane tercüme yapılacak.