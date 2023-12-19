İstanbulspor yönetimi Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.