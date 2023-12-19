Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Trabzonspor
        TS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        24
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        Rams Başakşehir
        İBFK
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor yönetimi Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti! - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor yönetimi Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti!

        İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 21:41 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı.

        İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

        İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

        REKLAM

        Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.

        Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Eşini boğarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Eşini boğarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Yeşim'in ölümünde sevgili hakkında yeni gelişme!
        Yeşim'in ölümünde sevgili hakkında yeni gelişme!
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Prof. Görür: Bu işin şakası yok
        Prof. Görür: Bu işin şakası yok
        Silah dolu mu boş mu oyunu feci bitti
        Silah dolu mu boş mu oyunu feci bitti
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Habertürk Anasayfa