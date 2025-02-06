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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu. Kupaya U19 takımıyla katılarak büyük takdir kazanan lacivert-beyazlılar, iki maç sonunda puanla tanışamadı ve kupaya veda etti. Krstovski'nin golleriyle kazanan İstanbulspor ise puanını 3'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:27
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        Kasımpaşa kupaya veda etti
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda İstanbulspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-0'lık skorla kazandı.

        Sarı-siyahlılara üç puanı getiren golleri 7 ve 32. dakikalarda Mario Krstovski kaydetti. İstanbulspor böylece puanını 3'e çıkardı.

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        KASIMPAŞA'NIN GENÇLERİ ALKIŞ TOPLADI

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        Kasımpaşa bu sonuçla 0 puanda kalırken, grup aşamasının bitimine 1 maç kala kupaya veda etti. Kupaya U19 takımıyla katılan Kasımpaşa Kulübü, futbol kamuoyunun büyük takdirini kazandı.

        Lacivert-beyazlı genç futbolcular, kendilerine oranla oldukça tecrübeli isimlere karşı iki maçta da harika bir mücadele örneği ortaya koydu.

        Eleme turunda Gençlerbirliği'ni U19 takımı oyuncularıyla 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Kasımpaşa, grup aşamasında ise güçlü rakibi Fenerbahçe'ye 3-0, İstanbulspor'a da 2-0 mağlup oldu.

        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'ndaki son maçında Göztepe'yi konuk edecek.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Özcan Sultanoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş

        Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 86 Ümit Kurt), Yiğit Fidan, Duhan Aksu (Dk. 80 Yasin Polat), Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı, Demir Mermerci (Dk. 46 Sefa Ateş), Şeref Özcan (Dk. 86 Eren Arda Şan), Loshaj, Cham, Krstovski (Dk. 70 Duhaney)

        Kasımpaşa: Ege Albayrak, Serhat Akçay (Dk. 77 Berkay Muratoğlu), Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya, Adnan Aktaş (Dk. 77 Ömer Efe Ecin), Dağhan Erdoğan (Dk. 67 Beraat Yıldız), Emirhan Yiğit, Yaman Suakar, Yusuf İnci (Dk. 86 Burak Turalı), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş (Dk. 77 Muhammed Ayeş)

        Goller: Dk. 7 ve Dk. 32 Krstovski (Uğur Okulları İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Şeref Özcan, Dk. 40 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 61 Serhat Akçay (Kasımpaşa)

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