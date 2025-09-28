İstanbulspor: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile Boluspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Boluspor puanını 12'ye, İstanbulspor ise 11'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 9. dakikada Mario Krstovski atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Florent Hasani kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Boluspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.