İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor, 0-0 berabere kaldı. İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor haftayı 13 puanla kapatırken, Bandırmaspor ise 8 puanla tamamladı.
Giriş: 22.09.2024 - 20:54 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:54
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından lider İstanbulspor puanını 13'e, Bandırmaspor ise 8'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Siyahlılar, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bandırmaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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