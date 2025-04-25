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        Haberler Gündem İstanbullular bu geceyi de dışarıda geçiriyor

        İstanbullular bu geceyi de dışarıda geçiriyor

        İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de spor salonları ve parklarda geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 01:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 01:34
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        İstanbullular bu geceyi de dışarıda geçiriyor
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        İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, dışarıda kalmaya devam ediyor.

        Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'nda kalan aileler, yanlarında getirdikleri örtülerden kendilerine yatak yaptı.

        Bazı aileler tribünlerdeki seyirci koltuklarında vakit geçirirken, çocukların müsabaka sahasında oynadığı görüldü.

        Geceyi Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda geçiren vatandaşların sayısının düne göre azaldığı gözlendi.

        Bazı aileler alanda kurdukları çadırlarda konaklarken, Türkiye Diyanet Vakfı Kağıthane Şubesi ekipleri de vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

        Çadırda kalanlardan Seher Camcı, deprem anında çok korktuğunu belirterek, "​​​​​​​Yaşlı annem vardı, onu kardeşime gönderdik. 'Gidelim, piknik alanında çadır kuralım.' dedik. Baktık herkes gelmiş. Burada bize iyi davranıyorlar, herkese teşekkür ederiz. Yardımcı oldular, iki kez yemek de verdiler." ifadelerini kullandı.

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        Depremin ardından çok sayıda vatandaş da Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kurdu.

        Ailesiyle bahçede kurdukları çadırda kalan Serkan Özkan, "Çocuklarımız çok korktu, onun için buradayız. Binalarımız eski, yıpranmış. Büyüklerimize söylüyorum, bir an önce kentsel dönüşümün üstesinden gelsinler. Mezarlıkta, tabutlarda yaşıyoruz." diye konuştu.

        Yaşlılar ve çocuklar için bahçeye 2 çadır kuran Kızılay, alandaki mobil noktalarından vatandaşlara sıcak çorba, çay, su ve sandviç ikram ediyor.

        "GİTTİĞİMİZ HER ŞEHİRDE DEPREM OLUYOR"

        Bazı vatandaşlar da geceyi Beylikdüzü Belediyesi Kapalı Pazar-Spor Tesisi-Afet Sonrası Barınma ve Lojistik Merkezi Kompleksi'nde geçiriyor.

        Merkezde kalan vatandaşlardan Mehmet Selim, Mersin'de 6 Şubat depremine yakalandıklarını, depremden sonra ailesiyle İstanbul'a göç ettiğini söyledi.

        Selim, dün gece çocukları korktuğu için araçta evlerinin önünde uyuduklarını, belediyenin açtığı alanı duyunca çadırlarını alıp buraya geldiklerini kaydetti.

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        Mehmet Selim, şöyle konuştu:

        "Bugünü en azından rahat geçireceğiz. 1-2 gün burada kalmayı düşünüyoruz. Evimizde bir hasar, sıkıntı yok. Çocuklar daha önce Mersin'de depremi yaşadıkları için korktular. Gittiğimiz her şehirde deprem oluyor. İnşallah bir daha olmaz. Böyle bir seçenek vardı, değerlendirelim dedik."

        Fuat Özaltın da ailesinin depremden etkilenmesi nedeniyle burada konakladıklarını aktararak, böyle bir imkan sunulduğu için belediyeye ve devlete teşekkür etti.

        Muhammed Erdal ise deprem sırasında evde olan eşinin çok etkilendiğini, belediyenin sunduğu ortamın rahatlığından dolayı burada kalmayı tercih ettiklerini kaydetti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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