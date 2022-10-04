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İstanbulkart Kişiselleştirme Nedir ve Nasıl Yapılır? İstanbulkart (akbil) Kişiselleştirme Zorunlu mu ve Ne Zamana Kadar Yapılmalı?

İstanbulkart kişiselleştirme nedir, nasıl yapılır? İstanbulkart (akbil) kişiselleştirme zorunlu mu, ne zamana kadar yapılmalı?

İstanbulkart (akbil) kişiselleştirme işlemleri toplu taşıma kullananların gündeminde yer alıyor. İBB’den İstanbulkart kullanıcılarına uyarı gelmesinin akabinde son tarih merak konusu oldu. Resmi tatillerde toplu taşımanın ücretsiz kullanılmasına olanak sağlamak için İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesi gerekiyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nedir, nasıl yapılır? İstanbulkart (akbil) kişiselleştirme zorunlu mu, ne zamana kadar yapılmalı?

04.10.2022 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbulkart sahiplerini ilgilendiren duyuru İBB’den geldi. İstanbullu vatandaşlar, toplu taşımada kullandığı İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekiyor. Bunun nedeni ise özel günlerde ücretsiz kullanım hakkından yararlanmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen açıklamaya göre özel günlerde ücretsiz toplu taşımadan yalnızca 'kişiselleştirilmiş İstanbulkart' sahibi olanların faydalanabilecek. Buna ek olarak 31 Aralık’ta tüm anonim kartların kullanımının sonlanacağını duyuruldu. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nedir, nasıl yapılır?  İstanbulkart (akbil) kişiselleştirme zorunlu mu, ne zamana kadar yapılmalı? İşte detaylar…

  • İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?

    İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmelerde son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Özel günlerde geçerli olacak ücretsizi ulaşım hakkından faydalanmak için bu tarihe kadar İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

  • İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    İstanbulkartlarını kişiselleştirmek isteyenler, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden ya da kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.

    Kişiselleştirme yapmak içim uygulamaya giriş yapın ve ana sayfadan “Kart ekle” alanındaki yönlendirmeleri takip edilerek tanımlama işlemini tamamlayın.

    Diğer bir yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir.

    İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153’ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.

    29 Ekim 2022’den itibaren özel günlerde geçerli olan İstanbulkart ücretsiz geçiş hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra İstanbulkart satın alıp kişiselleştirildiğinde ise ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 TL iade ediliyor.

  • 'KİŞİSELLEŞMEMİŞ İSTANBULKART' UYARISI NEDİR, NEDEN ÇIKIYOR?

    BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin söz konusu uyarı ile ilgili şunları söyledi:

    "İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık'tan sonra kullanıma kapatılacak."

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