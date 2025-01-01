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        Haberler Gündem Güncel İstanbul’da yılbaşı denetimlerin bilançosu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul’da yılbaşı denetimlerin bilançosu ortaya çıktı

        İstanbul'da yılbaşı tedbirlerine yönelik yapılan denetim ve uygulamalarda 86 bin 154 kişi sorgulandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda 44 kişinin gözaltına alınırken 150 aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:31
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        İstanbul'da yılbaşı denetimlerin bilançosu ortaya çıktı
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        Türkiye yeni yıla girerken, İstanbul’da da yılbaşı tedbirleri kapsamında sıkı bir denetim yapıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdrülüğüne bağlı şubeler ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı birimler yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulamalar ve denetimlerde bulundu.

        150 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

        Yapılan uygulamalarda 86 bin 154 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Sorgulanan bu kişiler arasında 44 kişi gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan aranan 150 kişi ise yakalandı. 88 kişiye adli ve idari işlemlerden toplam 225 bin 964 TL cezai işlem yapıldı.

        ARAÇLAR VE UMUMA AÇIK YERLERDE İNCELEME

        Bu uygulamalarda 21 bin 721 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerden 133 araç trafikten men edildi. 663 araca toplamda 3 milyon 174 bin 908 TL cezai işlem uygulandı. Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 754 açık yer kontrol edildi. 17 umuma açık iş yerinde toplam 65 bin TL cezai işlem yapıldı. 4 umuma açık işyeri kapatıldı.

        ARAMALARDA TABANCA ELE GEÇTİ

        Yapılan aramalarda ise 25 adet ruhsatsız tabanca, ,3 adet av tüfeği, 206 adet çeşitli ebatlarda fişek, 4 adet kesici delici alet, 20 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile 75 adet kaçak sigara ve 287 litre kaçak içki de ele geçirildi.

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