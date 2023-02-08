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İstanbul’da vapur seferlerine hava muhalefeti

Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi

Giriş: 08.02.2023 - 06:32 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da vapur seferlerine hava muhalefeti
İstanbul’da vapur seferlerine hava muhalefeti
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AA

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması yapılamıyor), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, Şehir Hatları'nın interner sitesi sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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