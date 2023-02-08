İstanbul’da vapur seferlerine hava muhalefeti

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması yapılamıyor), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, Şehir Hatları'nın interner sitesi sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

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