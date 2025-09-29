İstanbul’da “trafik zorbası” yakalandı: Bakan Yerlikaya “gereği yapıldı” dedi
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldırdığı görüntüleri sosyal medyada yayılan şüpheli İ.B., yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da trafikte tartıştığı bir sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği İ.B. olarak tespit edilen şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
"112'Yİ ARAYIN GEREĞİNİ YAPALIM"
Yerlikaya, “Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte ‘şehir eşkıyası’ gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz” mesajını paylaştı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, benzer durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını isteyerek “Biz gereğini yapalım” ifadesini kullandı.