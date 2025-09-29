İstanbul’da “trafik zorbası” yakalandı: Bakan Yerlikaya “gereği yapıldı” dedi

GEREĞİ YAPILDI - TRAFİK ZORBASI YAKALANDI❗️



İstanbul’da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.



Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi.



Şüpheli, yakalanarak İstanbul… pic.twitter.com/Q0ekndOBtq