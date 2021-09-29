İHA

İstanbul’da gün içinde yer yer etkisini gösteren yağışlı hava ve mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu.

Bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde ise trafik yoğun akıcı olduğu görüldü. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi.

Istanbul trafik durumu