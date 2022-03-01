İkinci elde çek tuzağı! 1,5 milyonluk vurgun

İstanbul’da, 52 bin lira nakit ve 63 bin liralık çek karşılığında aracını satan vatandaş, ödeme almak üzere bankaya gittiğinde çekin sahte olduğunu öğrendi. Aynı yöntemle 11 kişiden toplamda 1,5 milyon lira toplayan şüpheliler kayıplara karıştı. Tarafların noterdeki satış işlemleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da aracını bir oto satış sitesine ilana koyan vatandaş, alıcı olduğunu belirten şüpheli tarafından verilen sahte çekle dolandırıldı. İddiaya göre, Celil Aydın isimli vatandaşın araç ilanı için mesaj atan S.E. isimli şahıs, otomobili satın almak istediğini belirterek görüşmek istedi.
Alıcının, ödemenin bir kısmını çek olarak vereceğini belirtmesi sonrası araç sahibi Aydın, çeki bankaya giderek sorgulattı. Herhangi bir olumsuz olmadığının cevabını alan Celil Aydın, S.E. ile anlaşarak 52 bin lira nakit ve 63 bin liralık çek karşılığında aracın satışını noter aracılığıyla gerçekleştirdi. Kısa süre sonra çek tahsilatı için bankaya giden Aydın, çekin karşılıksız olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmalar sonrası şüphelilerin aynı yöntemle 11 kişiyi daha dolandırdığını öğrendi. İddiaya göre, Türkiye’nin farklı illerinden ulaştığı 11 kişiyi toplamda 1,5 milyon dolandıran şüpheliler kayıplara karıştı.
Öte yandan tarafların noterdeki satış işlemleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
"BU ŞEKİLDE DOLANDIRILAN 11 MAĞDURA DAHA ULAŞTIM"
Çekin sahte olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadığını belirten araç sahibi Celil Aydın, “Önce satış sitesi üzerinden mesaj atarak aracınızı satın almak istediklerini söylüyorlar. Ödemenin bir kısmını nakit geri kalanını da çek olarak ödemeyi teklif ediyorlar. Bizde öncesinde bankalara çeki sorgulatmak için istedik. Bankalara sorduğumuzda çeklerde herhangi bir problem olmadığını söylediler. Biz de güvendik. Meğerse bu şahıslar sicili temiz firmalar üzerinden çek yapıyorlarmış. Biz de 115 bin liralık aracımızı, 52 bin lira nakit ve 63 bin liralık çek karşılığında sattık. Şahıslar aracı alarak gitti. Çekin ödeme tarihi geldiğinde ise sahte olduğunu öğrendik. Hayatım boyunca böyle bir dolandırıcılık görmedim. Benim gibi bu şekilde dolandırılan 11 mağdura daha ulaştım. Bu şahıslar, sahte çek yoluyla toplamda 1,5 milyon lira ile kayıplara karıştı. Kimse çekle arabasını satmasın” diye konuştu.
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