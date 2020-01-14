14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beylikdüzü’nde geçtiğimiz cuma günü özel bir hastaneye getirilen 2 ve 4 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemelerde çocukların gribal enfeksiyon geçirdiği ve bunun sonucunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Hayatını kaybeden iki kız çocuğunun da hastaneye hayatını kaybetmiş şekilde geldiğini ifade eden hastane yönetimi, son zamanlarda hastanelerin çocuk polikliniklerinde yoğunluk olduğunu ifade etti. 2 çocuğun ölümünün ardından bazı iddialar da gündeme geldi. 2 çocuğun ölümü sebebinin domuz gribi olabileceği iddia edildi.
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Hayatını kaybeden çocukların getirildiği hastanede görev yapan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Nilüfer Şenbecerir, gelen iki vakayla kendinin ilgilendiğini söyleyerek, "Aslında sadece bizim hastanemizde değil son zamanlarda başka hastanelerde de bu tür vakalar ile karşılaşıyoruz. Tam olarak nedenini bilmemekle beraber bu dönemde gözüken gribal enfeksiyonlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Gerekli incelemeler Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldı. Basit bir gribal enfeksiyon olarak düşünülmemesi gerekiyor. Ateş, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetleri olduğu zaman ailelerin önemle dikkate alarak önce en yakın Aile Sağlık Merkezine daha sonra hastanelere başvurmaları gerekli” diye konuştu.
“2 ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ"
Hastaneye getirilen iki çocuğun da getirildikleri sırada hayatlarını kaybettiğini vurgulayan Uzm. Dr. Şenbecerir, “Bir çocuğumuz evde hayatını kaybetmişti. Önce aile sağlık merkezine götürülmüş oradan bizim hastanemize hayati fonksiyonları sınırlı bir şekilde getirildi. Yaşam Destek Ünitesine bağladık ancak 2 gün dayanabildi. Diğer çocuğumuzu ise babası evde ölü olarak bulmuş ve hastaneye kendisi getirmişti. Bu vakamızda baba bir gün önce çocuğu başka bir hastaneye götürmüş. Burada ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanıldığı söylendi. Her iki çocuk da hastanemize vefat etmiş bir şekilde getirildi. Bu saatten sonra yapılacak tek şey insanların grip hastalığını daha ciddiye almaları ve ateş, kusma, nefes darlığı, mide bulantısı gibi şikayetlerde en yakın sağlık merkezlerine başvurmalarıdır. Grip vakalarında bu dönem artışlar yaşanabiliyor” dedi.
“GEREKLİ ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR"
Son günlerde hastanelere gelen gribal enfeksiyon sayısında artış ve domuz gribi şüphesi hakkında da konuşan Dr. Şenbecerir, “Şu an için domuz gribi tanısı koymamız mümkün değil. Aslında grip enfeksiyonun birçok çeşitleri var. Domuz gribi diyemiyoruz ancak bu konuda da gerekli araştırmalar yapılıyor. Sağlık Bakanlığının gelen bu şikayetleri değerlendirerek bir çalışma başlattığını söyleyebiliriz. Birçok acil servis ve hastanelerde bu şikayetlerin olduğunu ve araştırıldığını kulağımıza geliyor. Dikkatli olmakta fayda var” şeklinde konuştu.
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