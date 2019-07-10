Sonra da park halindeki araçlara vurdu. Tabi millet toplandı, arkadaşlar geçmiş olsun diledi. O esnada sürücü kabadayılık yapmaya başladı, biraz da sarhoştu. Millete küfür etmeye başlayınca insanlar ilk başta bir şey demedi. Ondan sonra kadınların yanında küfretmeye başladı. Sonra da kavga çıktı, polis gelince bunu alıp götürdü. Ancak vatandaşlar mağdur oldu” dedi.