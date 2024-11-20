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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? 20-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul hava durumu nasıl olacak?

        İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 20-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul hava durumu nasıl olacak?

        Kasım ayının sonuna doğru havalar giderek soğurken İstanbul'a kar yağışıda beklenmeye başlandı. Doğu Anadolu gibi bölgelerde görülen kar yağışlarının ise etkisini yurt geneline doğru artması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 20-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul hava durumu nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:44
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          Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Havaların soğumasıyla kar yağışı beklenmeye başlandı. Peki İstanbul’a kar yağacak mı?

        • 2

          İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

          Meteorolojinin yaptığı 5 günlük tahminlere göre; 19-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak 19 ve 21 Kasım'da ülkenin Doğu tarafındaki bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor.

        • 3

          BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

          Meteoroloji tahminlerine göre; 19 Kasım Salı günü Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt ve Van'da kar yağacak. 20 Kasım Çarşamba günü ise yalnız Bitlis'te kar yağışı bekleniyor.

          BUGÜN HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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