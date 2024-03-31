İstanbul Üsküdar Belediyesi hangi partide? İstanbul Üsküdar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Üsküdar Belediye başkan adayları
İstanbul Üsküdar Belediyesi hangi partide? İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Üsküdar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Üsküdar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları..
İstanbul Üsküdar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığını 159320 alınan oy ve %48.25 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hilmi Türkmen kazanmıştır.
Üsküdar Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %48.25
Cumhuriyet Halk Partisi %45.48
Saadet Partisi %4.57
Demokratik Sol Parti %0.99
Vatan Partisi %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi %0.25
Bağımsız Aday %0.06
Bağımsız %0.06
Bağımsız Aday %0.04
İstanbul Üsküdar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHİLMİ TÜRKMEN - AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı SİNEM DEDETAŞ - CHP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN - İYİ Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı NURAY KAYA SOLMAZ - VATAN İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı CEVDET ÇAVUŞ - BĞMSZ İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı AHMET ÇAYLIOĞLU - MP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı MEHMET TURAN MIZRAK - DP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı FEYZULLAH ÇİFTÇİ - HÜDAPAR İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı YUNUS BALLI - BTP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı ÖMER FARUK KABARIK - MP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı TURGUT SADIKOĞLU - YENİDEN REFAH İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı NURSEL ÇELİKOK - ZP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı CEYLAN YALÇIN - DEVA İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU - TKP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı YILMAZ BAYAT - SP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı ERSAN GÖKGÖZ - BTP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı SELİM ÇELİK - TKH İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı FURKAN DEMİRCAN - MİLLİYOL İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı LALE ÖZEL - MEMLEKET İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı HANDE MUTLU - DEVA İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı NACİ CEBECİOĞLU - MP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı KÜBRA KORKMAZER - MİLLİYOL İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı ŞERİFE BİN - HKP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı ŞİNASİ KUYTAK - Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU - ZP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı FAİK EREN - DEVA İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı SEBAHATTİN NAZİR - ADP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı HASAN POLAT - OCAK İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı MURAT YILDIZ - Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı ERDAL TÜFEKÇİ - DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ALTAN - Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı MEHMET TOLGA BEKTAŞ - TİP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı GÜLTEN ARABULAN - HKP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı HASAN GÜVEN - AB İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı
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