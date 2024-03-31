İstanbul Belediye başkan adayları kimlerdir? İstanbul Belediyesi hangi partide? İstanbul Belediye başkanı kimdir?
İstanbul Belediyesi hangi partide? İstanbul Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul yerel seçim sonuçları..
İstanbul BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığını 4169765 alınan oy ve %48.77 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştır.
İstanbul Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 24
Cumhuriyet Halk Partisi 14
Milliyetçi Hareket Partisi 1
İstanbul BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMURAT KURUM - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EKREM İMAMOĞLU - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU - İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EMRE BERK HACIGÜZELLER - MEMLEKET İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İBRAHİM OKAN ÖZKAN - VATAN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH ARLİ - BĞMSZ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MERAL DANIŞ BEŞTAŞ - DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı UMUT ÇINAR - ANAP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NESİM PAKIR - DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ORHAN GÖKDEMİR - TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BİROL AYDIN - SP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AYTAŞ - HAKPAR İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHARREM MUTLU - AB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı OSMAN TEKİN - ABP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN HÜSNÜ GÜNER - MP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZİYA İNCEDERE - TKH İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ALTINÖZ - YENİDEN REFAH İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN IŞIK - MİLLİYOL İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AZMİ KARAMAHMUTOĞLU - ZP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İDRİS ŞAHİN - DEVA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı OSMAN ÇELİK - OCAK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CİHAN ERDOĞANYILMAZ - BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BURHANETTİN AKTÜRK - YTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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