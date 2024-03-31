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        Haberler Gündem İstanbul Bağcılar Belediyesi hangi partide? İstanbul Bağcılar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Bağcılar Belediye başkan adayları

        İstanbul Bağcılar Belediyesi hangi partide? İstanbul Bağcılar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Bağcılar Belediye başkan adayları

        İstanbul Bağcılar Belediyesi hangi partide? İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bağcılar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bağcılar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:02
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        İstanbul Bağcılar Belediyesi hangi partide? İstanbul Bağcılar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Bağcılar Belediye başkan adayları
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        İstanbul Bağcılar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığını 229593 alınan oy ve %57.89 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Lokman Çağırıcı kazanmıştır.

        Bağcılar Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %57.89

        İYİ Parti %20.49

        Halkların Demokratik Partisi %12.81

        Saadet Partisi %3.84

        Büyük Birlik Partisi %2.36

        Demokratik Sol Parti %1.25

        Türkiye Komünist Partisi %0.36

        Demokrat Parti %0.34

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.32

        Vatan Partisi %0.21

        Bağımsız %0.08

        Bağımsız Aday %0.03

        Bağımsız Aday %0.02

        İstanbul Bağcılar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ABDULLAH ÖZDEMİR - AK Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı CEM KILIÇ - CHP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı EYÜP ALİ ÖZDEMİR - İYİ Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı EMİNE SAĞLAM AKFIRAT - VATAN İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı YASİN BAHÇEKAPILI - BĞMSZ İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı NURHAYAT KESER - TKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı İBRAHİM AYDIN - TKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı ERHAN AÇIKGÖZ - SP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı İSMAİL ASLAN - ABP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı ALİ FUAT UYANIK - MP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı GÜRKAN AKBABA - DP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN - AP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı ERKAN UZUN - DEVA İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı ZİYA ERDOĞAN - ANAP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı YELİZ CEYLAN - DSP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı ERSAN İLTER - BTP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı BARIŞ DOĞAN - TKH İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN BUDAK - MİLLİYOL İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı BÜLENT UYGUR - MEMLEKET İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı BAYKAL IŞIK - TİP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı NEBİHA DOĞAN - MP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ ORTAÇ - HÜDAPAR İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı SAYİM UZUN - HKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı FARUK BAĞCI - YENİDEN REFAH İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı RAMAZAN BARIŞKAN - ZP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı NEJDET DELEN - DEVA İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı MEHMET YILMAZ - BBP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı SEZGİN ELÇİ - OCAK İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı MUSTAFA GÜRAN - ANAP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN KANDİL - Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı

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