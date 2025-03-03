İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmalarında 52 şüpheli tutuklandı - Öne çıkan haberler

İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmalarında 52 şüpheli tutuklandı - Öne çıkan haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte içki operasyonlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.



Soruşturmalar kapsamında 13 Ocak -3 Mart tarihleri arasında;

▪️ İstanbul’da 24 şüpheli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 3, 2025

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"SORUŞTURMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.

TOPLAM 52 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Ankara'da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara illerimizde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar çok yönlü olarak devam edecektir" dedi.