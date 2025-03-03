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        Haberler Gündem İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmalarında 52 şüpheli tutuklandı - Öne çıkan haberler

        İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmalarında 52 şüpheli tutuklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmaları kapsamında 52 şüphelinin tutuklandığını ve 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 03.03.2025 - 19:14
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        Sahte içkide 52 tutuklama
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte içki operasyonlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

        "SORUŞTURMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.

        TOPLAM 52 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Ankara'da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara illerimizde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar çok yönlü olarak devam edecektir" dedi.

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        #sahte içki
        #haberler
        #Yılmaz Tunç
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