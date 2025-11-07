Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul ve Ankara'da ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’

        İstanbul ve Ankara'da ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’

        Limak Filarmoni Orkestrası, 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' isimli konserlerde İstanbul ve Ankara'da dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, İtalyan soprano Alessandra Di Giorgio ve Karadağlı soprano Tamara Radjenovic ile sahne aldı...

        Giriş: 07.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:55
        İstanbul ve Ankara'da 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma'
        Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere yaymak amacıyla kurulan ve 8’inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, kasım ayında düzenlediği konserler kapsamında operanın dünyaca ünlü isimlerini Türkiye’de buluşturdu. 4 Kasım’da Ankara ATO Congresium’da, 6 Kasım’da ise İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşen ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konserler serisini 7 binden fazla sanatseverin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi. İtalyan şef Pietro Mazzetti yönetiminde sanatseverleri büyüleyen orkestra ve operanın dünyaca ünlü yıldız isimleri dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Konserlerde geniş bir repertuvar ile sahnede devleşen orkestraya; dünya çapındaki prestijli sahnelerde adından söz ettiren ve birçok büyük operada başrolleri seslendiren ünlü tenor Murat Karahan, Avrupa’nın seçkin opera sahnelerinde sergilediği dramatik yorumlarla tanınan İtalyan soprano Alessandra Di Giorgio, klasik repertuvara getirdiği çağdaş dokunuşlarla öne çıkan ve Forbes’un ‘30 Yaş Altı 30 Sanatçı’ listesiyle küresel tanınırlık kazanan Karadağlı soprano Tamara Radjenovic eşlik etti.

        İki soprano, bir tenor Yaralı Gönül’de buluştu

        Renkli görüntülere sahne olan konserlerin ilk bölümü, Bizet’nin Carmen Uvertürü, Puccini’nin Tosca ve La Fanciulla del West operalarından aryalar ile Verdi’nin I Vespri Siciliani eserinden seçkiler gibi klasiklerden oluştu.

        Konserin ikinci bölümündeyse çağdaş melodileri seslendiren operanın yıldız isimleri izleyenleri büyüledi. Murat Karahan; Rodrigo ve Bécaud yorumlarıyla güçlü bir vokal performans sergilerken, Şehrazat’ın Kıyamam şarkısının filarmonik uyarlamasıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Tamara Radjenovic zarif sesiyle Cinema Paradiso ve Skyfall’da büyük beğeni toplarken, Alessandra Di Giorgio ise Bésame Mucho yorumuyla gecenin en etkileyici anlarından birine imza attı.

        Konserin son bölümlerindeyse iki soprano ve bir tenor, anonim şarkı Yaralı Gönül’ü birlikte seslendirdi. Farklı ülkelerden gelen sanatçıların müziğin evrensel dilinde buluştuğu unutulmaz performans, salonu dolduran sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Konserlerin geliri, geleceğin kadın mühendislerine

        Limak Vakfı, tüm konserlerinde olduğu gibi kasım konserlerinin de tüm gelirini Türkiye’deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan ve 10 yıldır aralıksız sürdürülen ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesine aktaracak.

        Limak Filarmoni Orkestrası’nı, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmak hayaliyle kurduklarını ve 8 yılda gelinen noktada çok sesli müziğe duyulan ilgiyi her konserde biraz daha büyüttüklerini vurgulayan Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, şunları kaydetti: "Binlerce insanı aynı hislerle aynı salonda buluşturmak, Limak Filarmoni Orkestrası ile 2017’de çıktığımız bu yolculuğun ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Bu konserleri daha da anlamlı kılan ise elde edilen gelirin geleceğin kadın mühendislerine, yani Türkiye’nin Mühendis Kızları’na katkı sağlayacak olması… Bizim için sanat sadece duyguları değil, hayalleri de çoğaltan bir güç. Her bir performansta o ilhamı, enerjiyi hissetmek mümkün..."

        #limak filarmoni orkestrası
        #murat karahan
        #Alessandra Di Giorgio
        #Tamara Radjenovic
