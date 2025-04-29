İstanbul Valisi Gül: Kimseye ayrıcalık tanımayız

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Ve beklenen son. Görüntülerdeki şahıs yeğenim değildir, ancak 16 milyon İstanbullu kardeşimdir. Söz konusu mesele kıymetli hemşehrilerimizin ortak hukuku olunca hiç kimseye ayrıcalık tanımayız. Bu kanunsuzlara göz açtırmayacağız."

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Ve beklenen son…



Görüntülerdeki şahıs yeğenim değildir; ancak 16 milyon İstanbullu kardeşimdir.



Söz konusu mesele, kıymetli hemşehrilerimizin ortak hukuku olunca, hiç kimseye ayrıcalık tanımayız.



Bu kanunsuzlara göz açtırmayacağız. #İstanbul 🇹🇷 https://t.co/62qupwUoVo — Davut GÜL (@gul_davut) April 29, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Maslak Ayazağa'da çakar tertibatı kullanan 34 BJK 215 plakalı lüks otomobilin sürücüsünün, kendisini kayda alan kişiye "Valinin yeğeniyim" iddiasında bulunarak uzaklaştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatmıştı.

Gözaltına alınan sürücü S.O'ya (22), Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata aykırı ışıklı tertibat kullanmak", "standart dışı plaka", "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip" ve "trafiği tehlikeye düşürmek suretiyle araç kullanmak" maddeleri uyarınca 146 bin 134 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Ayrıca, 30 gün süreyle ehliyetine el konulan ve aracı trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.